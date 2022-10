WWE | Post Malone ricrea l’iconico ingresso di Triple H…insieme a Triple H!

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non è un segreto che il celebre cantante americanosia un grande fan del pro wrestling:infatti si è spesso riferito al wrestling in alcune sue canzoni e nel 2018 ha avuto anche il “piacere” di ricevere una Choke-Slam dal leggendario Undertaker. Nell’ultimo videoato dalla WWE, il cantante di “rockstar” e “Psycho” ha reso omaggio aH, presente nel backstage di un suo show,ndo il mitico modo di entrare in scena del Cerebral Assassin. Dalla musica al wrestling Tutti noi abbiamo provato almeno una volta a imitareH con una bottiglietta d’acqua tra le mani, ma quanti di noi possono dire di averlo potuto fare fianco a fianco al 14 volte WWE Champion?...

Sport Fanpage

... ma Sony ha già svelato quali saranno i giochi disponibili in sconto con unsul PlayStation ... The Nathan Drake Collection2K22 PS5 / PS4 Tutte le offerte di PlayStation Store saranno ...Nelmatch, tra i fischi del pubblico di Philly, la "Baddest Woman on the Planet" continua a ... importante vittoria per Karrion Kross sin dal suo ritorno inavvenuto alcuni mesi fa. Nonostante ... La morte a 30 anni di Sara Lee sconvolge il wrestling, l'ultimo post due giorni fa: Sono tornata Non è un segreto che il celebre cantante americano Post Malone sia un grande fan del pro wrestling: Malone infatti si è spesso riferito al wrestling in alcune sue canzoni e nel 2018 ha avuto anche il ...L'ultimo episodio di Monday Night RAW, il primo dopo il Pay per View di Extreme Rules, ha messo in scena uno show molto interessante. Si è festeggiato l'anniversario del venticinquesimo compleanno del ...