VISITA DI STUDIO ALLA ROCCA DEI RETTORI DELLE CLASSI DELL' ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel monumento rinascimentale gli Allievi sono stati accompagnati in Sala Consiliare dove hanno sono stati introdotti, in un percorso che ha illustrato in termini concreti il lavoro quotidiano degli ...

NTR24

- - > Leo Messi in Vaticano inda Papa Francesco . Qui sotto riportiamo la prefazione di papa Francesco al libro Non è solo ...ad esempio a come molti campioni abbiano saputo coniugaree ...... la "Cassinetta di San Bernardo" in frazione Suniglia, lodel pittore Daniele Fissore in ... sabato dalle 15,30 alle 18.30 con ultimaore 17.30. Domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,... Benevento, gli alunni dell’Alberti in visita di studio alla Rocca dei Rettori