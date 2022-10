Unabomber | il documentario su Rai 2

(Di giovedì 13 ottobre 2022) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, su Rai 2 va in onda il, una coproduzione Rai Documentari e Verve Media Company, scritto da Luciano Palmerino e Giuseppe Rinaldi e Valentina Magrin e diretto da Alessandro Galluzzi, in prima serata dalle 21.20.: un nome con due volti, uno americano e l’altro italiano, le cui azioni hanno occupato la cronaca e i giornali di tutto il mondo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni 2000. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni L’americano si chiamava Theodore Kaczynski e mandava pacchi bomba in nome di una guerra personale contro la tecnologia. L’italiano, che non è mai stato scoperto, non rivendicava gli attentati, agiva con motivazioni misteriose colpendo anziani, ...

... Imma Tataranni 2 (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1: un nome con due volti (), in onda alle 21.20 su Rai 2 Pallavolo Femminile, Mondiali 2022 - Semifinali: ...... ma è una truffa: raffica di segnalazioni per un sito con sede in Friulie il mistero irrisolto in Friuli, stasera ilin tv Condividi l'articoloUnabomber, il documentario dedicato al caso che sconvolse il nord-est italiano negli anni '90 e 2000, andrà in onda stasera su Rai 2."Unabomber" un nome con due volti. Il documentario in una prima serata firmata Rai Documentari in onda su Rai 2.