OlbiaNotizie

Questo proprio nel giorno in cui Camera esono convocati per eleggere i nuovi presidenti, ... L'annuncio di, quando si vota Paralizzata anche via del Foro Italico, con rallentamenti ...: elenco di tutti i senatori . CAMERA: elenco di tutti i deputati .: elenco di tutti i senatori. I nomi dei senatori eletti e dei senatori a vita (Giorgio ...ZIELLO Edoardo... **Senato: Zingaretti, 'vergogna, divisioni aiutano sempre destra'** Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Una vergogna. Una ennesima conferma che le divisioni e la frammentazione favoriscono il trasformismo e aiutano sempre la destra. Nelle elezioni e in Parlamento .Tra gli stucchi e gli specchi il clima resta in sospeso. I leghisti Giorgetti, Molinari e Molteni rimangono in attesa di giudizio: sono i nomi che circolano ...