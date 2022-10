Saraya sulla sua mancata presenza a Dynamite | “Mi dispiace Sono dovuta tornare a casa”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022), conosciuta in WWE come Paige, è approdata in AEW qualche settimana fa, mandando in visibilio i suoi fans di tutto il mondo. Ricordiamo che l’atleta è stata costretta al ritiro dalle competizioni in seguito ad un infortunio occorso sul ring nel 2017, mentre era ancora sotto contratto con la compagnia di Stamford. Nell’anno successivo, ha continuato a gravitare attorno al ring in ruoli comunque importanti, senza maia disputare un match. A Luglio, la WWE ha deciso di non rinnovare il suo contratto, terminando di fatto la collaborazione con la lottatrice. Make Paige great again La decisione della WWE di separare la sua strada da Paige ha preparato il terreno, per la lottatrice, per un avvicinamento al mondo All Elite. La prima NXT Women Champion della storia non ha tradito le aspettative, e si è presentata sul ring di Tony Khan ...