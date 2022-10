Real Madrid | un altro colpo a zero dopo Alaba e Rudiger

Il Betis nella Liga spagnola è reduce da un pari senza reti in casa del Valladolid e occupa il quarto posto in classifica in coabitazione con AtleticoSociedad. PROBABILI FORMAZIONI ...Ma secondo quanto riporta 'El Chiringuito' ora sarebbe ila non essere interessato all'attaccante. I Blancos di Florentino Perez hanno inseguito la stella transalpina per mesi e pare non ...3-4-2-1 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Celik, Cristante, Matic, Zalewski - Zaniolo, Dybala - Abraham. A disp.: Svilar, ...Il Real Madrid ha mostrato sui social come i medici hanno prestato le prime cure al difensore tedesco ex Roma: anche i compagni sono rimasti ...