Cinghiale aggredisce una donna mentre passeggia con i suoi cani a Roma | l' animale tentava di morderla in mezzo alla strada

Secondo il post a corredo del filmato, l' aggressione da parte delsi sarebbe verificata sabato scorso 8 ottobre, in via Fiastra, nel quadrante nord della Capitale. Bambino di 11 anni ...Passa prima un cucciolo, poi arriva mamma. E iniziano i momenti di terrore. 'Mi sono sentita impotente, ero immobilizzata dalla paura, ho sentito il peso della bestia su di me, il grugnito, ...È accaduto a una donna di 50 anni, che ha riportato ferite sul collo e sulla schiena. Ha sporto denuncia, ma i vigli non possono fare nulla: “Non sanno quale sia l’ufficio preposto. Bisogna agire subi ...Aggredita da un cinghiale vicino a un marciapiede nel quartiere Salario a Roma. La sequenza di pochi secondi è stata ripresa da un cellulare ...