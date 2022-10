Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 0 | 57%

Finanza.com

LadiKong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,57%, scivolando a 16.605,96 punti. L'indice Composite di Shanghai segna una flessione dello 0,...Modesto guadagno per l'indice Hang Seng, in progresso dello 0,00%, che esordisce a 16.700,65 punti. Borsa Hong Kong -2,5%: titoli chip affondano fin oltre -24% dopo restrizioni Usa a export verso Cina La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,57%, scivolando a 16.605,96 punti. L'indice Composite di Shanghai segna una flessione dell ...Euro giù, yen ai minimi da 24 anni. La Bank of England conferma che non prolungherà le aiuti, smentendo le indiscrezion del Financial Times: ...