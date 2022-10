16 ore per i prof e 18 per i maestri | la proposta non piace | “non vogliamo lavorare meno | vogliamo meno alunni per classe e meno cartacce”

L'ultima partita giocata in Italia dal club austriaco è terminata con una sconfitta1 - 0 contro la Juventus nell'agosto ..."In fondoi ministri c'è ancora tempo, almeno una settimana" ha tagliato corto Giorgetti col solito fare sornione. Parola a Liliana Segre Stamani (9) sarà la senatrice a vita Liliana Segre, ...Il miliardario Dennis Tito ha prenotato due posti (anche per la moglie, Akiko Tito) per una missione in orbita intorno alla Luna utilizzando il razzo spaziale SpaceX Starship. L'annuncio è avvenuto ne ...Senza Dybala, i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per continuare a rincorrere la qualificazione. Sarri per dare una svolta anche in Europa come in campionato ...