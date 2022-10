Autosprint.it

La cavalcata di Maxe di Red Bull verso la conquista dei due titoli iridati ha inanellato vittorie su vittorie, arrivando a vincere per distacco (ampissimo). Eppure, l'inizio di campionato prospettava un testa ...... voto 6: Difficile assegnare le colpe a lui, che non può resistere negli scarichi di... Una monoposto che nel dritto paga unsostanzioso è una delle cose più frustranti per un pilota, ... Verstappen, il deficit Red Bull in qualifica conta meno I giovani piloti di Ferrari e Red Bull a seguito del Gran Premio del Giappone hanno mosso delle critiche nei confronti delle gomme da bagnato ...Verstappen vince il titolo, dominando su pista bagnata. Leclerc, penalizzato, è terzo. Ed adesso palla alla Federazione! di Matteo Landi Era solo una questione di tempo, non fosse arrivato oggi il tit ...