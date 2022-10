Raccolta pubblicitaria | un 2022 in calo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pubblicità, gli otto mesi a -4,5% Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 19 Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di agosto indel 3,5%, portando ladei primi 8 mesi dela -1,4%. Se si esclude dallaweb la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti overt the top, l’andamento nel periodo gennaio-agosto risulta in negativo del 4,5% con un totale di 3,25 miliardi di euro. «Il periodo non è certo dei migliori per l’economia e anche per l’industria della comunicazione, che da sempre risente degli andamenti e delle previsioni macroeconomiche, le recenti previsioni sull’andamento del pil, al ribasso, e la possibile recessione tecnica nel 2023 ne sono chiara testimonianza, ha spiegato Alberto Dal Sasso ...

