Questa persona che cancella una svastica non c’entra con la guerra in Ucraina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’11 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomore unadisegnata sul pavimento. Intorno a lui compaiono delle persone in divisa. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A Londra un rifugiato ucraino è stato costretto are lache aveva disegnato. Poi si continua a sostenere che innon vi sono nazisti, mentre noi inviamo anche armi… l’idiozia al potere….». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il filmato è reale, ma non è stato girato a settembre 2022 e non ha alcun legame con l’invasione russa dell’iniziata lo scorso 24 febbraio che ha costretto più di 7 milioni di cittadini ucraini a rifugiarsi in ...