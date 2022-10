Napoli | palazzo a rischio crollo in via Orsi | 36 famiglie sgomberate | via ai lavori di puntellamento

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono 36 ledalin via, nel quartiere Arenella, evacuato in via cautelare dopo l'accertamento di problemi di ordine statico. Due pilastri dello stabile, composto...

Reale ospiterà la suggestiva installazione lungo la quale si sviluppa la un secolo e mezzo ... dalla costituzione delle prime quindici compagnie alpine, sancita ada Vittorio Emanuele II ...Dovrà lasciare però, per cercare di chiudere questo complicato momento della sua vita. ... appare sempre più chiaro ciò lega la giovane aPalladini. Intanto Viola , nonostante ami ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. (ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Sono iniziati oggi i preparativi del 150mo anni ...Napoli, un palazzo all'Arenella è stato evacuato durante la serata di ieri, con un centinaio di persone in strada. Forse è stato abbattuto in pilastro ...