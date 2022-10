Napoli da record | primo club a segnare 10 gol in Europa all’Ajax

Altro: nessuna squadra italiana aveva segnato 17 gol nelle prime 4 partite del girone. Spalletti elogia i tifosi delAi microfoni di Sky Sport, per la consueta intervista post partita, ...Grande partita di Raspadori e Lozano: nuoviper i due azzurri . Lo spettacolo delin numeri ., Lozano: "Bello essere nella storia con questo club" . Spalletti da capopopolo: "In ...ForzAzzurri.net - Il Napoli è l'unico club nella storia ad aver segnato 10 gol all'Ajax in due gare Con la vittoria di stasera per 4-2 contro l'Ajax il Napoli non solo si ...L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha raggiunto Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli in una speciale classifica ...