Musetti-Zapata | ATP Firenze | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lorenzoaffronterà BernabeMiralles negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano, che ha goduto di un bye al primo turno, se la dovrà vedere contro lo spagnolo, capace di eliminare Lorenzo Sonego all’esordio sul cemento del capoluogo toscano. Il numero 28 al mondo incrocerà il numero 74 del ranking ATP, non ci sono precedenti tra il 20enne e il 25enne nei tabelloni principali del massimo circuito ma i due incroci tra Challlenger e qualificazioni hanno sorriso all’azzurro. In palio la qualificazione per i quarti di finale da giocare contro il vincente di Passaro-McDonald. L’appuntamento è per giovedì 13 ottobre, sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’...

, OTTAVI ATP 250 FIRENZE: PROGRAMMA E ORARI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE: Quarto match dalle ore 11.00 Lorenzovs BernabeMirallesPROGRAMMA COMPLETO CAMPO CENTRALE (INIZIO ALLE ORE 11:00) DOUBLE MATCH Non prima delle ore 13:00: (WC) Passaro vs McDonald A seguire: (Q) Celikbilek vs (8) Nakashima A seguire: (3)vs...Quando e come seguire la sfida di ottavi di finale al torneo ATP 250 di Firenze 2022 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Zapata Miralles.Francesco Passaro mette fine al filotto di quattro sconfitte per l'Italia nell'Atp di Firenze e agguanta la prima vittoria in carriera nel circuito maggiore. Sfiderà il vincente del derby americano tr ...