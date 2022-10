MTV EMAs 2022 | Harry Styles guida le nomitation Elodie | Blanco | Ariete | Pinguini e Maneskin in lizza per il Best Italian Act

Leggi anche2022: tutte le nomination Måneskin, guarda il video di 'If I Can Dream' girato nel luogo dov'è nato il rock'n'roll Scritto e diretto da Tommaso Ottomano e girato nell'arco di tre ...: Harry Styles in pole, i Maneskin nella categoria Best Rock. L'evento il 13 novembre a Düsseldorf e trasmesso in diretta in oltre 170 Paesi I Maneskin non potevano mancare. Ma è Harry Styles ...Harry Styles guida la classifica nomination degli MTV EMAs 2022 seguito a ruota da Taylor Swift e Nicki Minaj: ecco tutte le categorie.MTV EMAs: Harry Styles in pole, i Maneskin nella categoria Best Rock. L'evento il 13 novembre a Düsseldorf e trasmesso in diretta in oltre 170 Paesi ...