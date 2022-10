Milano - Cortina 2026 | via al progetto di sviluppo e inclusione dello sport paralimpico

In questo senso - conclude - sono sicura che la Fondazione2026 insieme al CIP, alle federazioni e ai territori possa fare un importantissimo lavoro per lasciare un'eredità ...Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di2026 ha presentato oggi - nell'ambito del Festival della Cultura Paralimpica, in corso a- il progetto quadriennale 'Adaptive Winter Sport'. L'iniziativa, inserita nel programma ...Cortina d’Ampezzo (Belluno) – 100 giorni a Cortina Ski World Cup 2023. È iniziato il conto alla rovescia in vista di quella che è la tappa regina della velocità della Coppa del mondo dello sci alpino ...Nell'ambito del Festival della Cultura Paralimpica a Milano, il comitato organizzatore dei Giochi ha presentato un progetto quadriennale unico nel suo genere.