Malore per Enzo Gragnaniello durante un concerto | corsa in ospedale per il cantante

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte di paura peruna Camigliano, nella provincia casertana, il cantautore napoletano, quando la performance stava volgendo al termine, si è accasciato sul palco a causa di unmentre stava ringraziando i suoi fans. I soccorsi sono stati immediati e il 67enne artista partenopeo è stato trasportato presso l’civile di Caserta dove gli è stato impiantato uno stent cardiaco. Ilha trascorso la notte in osservazione anche se fortunatamente le sue condizioni di salute sono già migliorate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

