Finte nozze | presa fidanzata calciatore già arrestata per droga

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Figura anche una 25enne, Anna Varlese, tra le 18 persone arrestate dai carabinieri di Caserta nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli che ha consentito di sgominare un’associazione per delinquere che favoriva, attraverso finti matrimoni, l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. Per la donna, nata a Napoli, il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel giugno della scorso anno venneinsieme con unnapoletano che ha giocato nelle fila di alcune squadre di calcio di serie D e del campionato Eccellenza a Zurigo: nelle loro valigie, infatti, le forze dell’ordine scoprirono un ingente quantitativo di eroina, ben 20 chilogrammi, che erano destinati in Olanda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... hanno contratto più matrimoni, figurando anche come testimoni per altredi comodo; Francesca ... Almeno cinquespose hanno contratto più volte matrimonio con clandestini.... 27 e 29 anni, o la 21enne Enrica Russo (per loro sono stati disposti i domiciliari) che, come le altre spose, hanno contratto più matrimoni, figurando anche come testimoni per altredi comodo.E' capeggiata dalla "maga dei promessi sposi" ovvero Zia Maria, per l'anagrafe Matilde Macciocchi, nota anche come "a bionda", 61enne residente nel quartiere napoletano di Ponticelli ...Sono stati riscontrati più di quaranta matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume di affari di quasi duecentomila euro.