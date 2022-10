Il Giornale d'Italia

Quattro titoli mondiali,a fine stagione lascerà il circus. "Essere un pilota di Formula Uno è un modo di vivere accelerato: hai tutto quello che succede in una vita normale ma più compresso ...- 38 minuti -e Latifi passano subito alla gomma intermedia. - 39 minuti - Si ripart e . 09. 09.00 - Torna ai box la Medical Car, sila Safety Car a scendere sul tracciato. Attraverso ... F.1: Vettel prepara addio "Un giorno nessuno si ricorderà più di me" E' quasi un Sebastian Vettel crepuscolare quello che si racconta in un'intervista sul sito dell'Aston Martin. "La gente potrà decidere se ricordarsi o meno di me ma non mi offenderei se non lo ...Circuito leggendario, stretto, con curve veloci e rettilinei in cui spingere a fondo. Temibile ma molto amato dai piloti. E per l'olandese nuovo ...