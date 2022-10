Udinese | incidente e paura per Walace | l' auto si cappotta e va in fiamme Salvo per miracolo

Il bruttissimostradale fa tremare l'e non solo. Walace , il centrocampista brasiliano che con la sua squadra sta incantando la Serie A , è salvo per miracolo. Nella notte tra lunedì 10 e martedì ...Diretta/Atalanta (risultato finale 2 - 2): pareggia Perez! WALACE,D'AUTO TERRIBILE NELLA NOTTE: VIVO PER MIRACOLO Sul luogo dell'che ha visto come suo protagonista ...Il bruttissimo incidente stradale fa tremare l'Udinese e non solo. Walace, il centrocampista brasiliano che con la sua squadra sta incantando la Serie A, è salvo per miracolo. Nella ...Walace, centrocampista brasiliano dell'Udinese, è stato protagonista di un terribile incidente stradale da cui ne è uscito illeso.