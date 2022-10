Tina Cipollari porta le piume di struzzo in libreria | la sorpresa per i fan – FOTO

(Di martedì 11 ottobre 2022)sta perre lediin: la spumeggiante opinionista di Uomini e Donne ha preparato un’imperdibileper il suo pubblico. Ecco si cosa si tratta e tutte le indiscrezioni. In un breve video, che è arrivato come un’inaspettata e graditaha annunciato di aver pensato ad L'articolo proviene da Inews24.it.

Uscirà con il marchio Mondadori il primo libro di, Piume di Struzzo , dal 25 ottobre in tutte le librerie. ' Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro ', ha scritto sui social la vamp di Uomini e Donne. 'Tante, tutte, ...... dopo essersi fatto una grassa risata, ha comunque colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa nei confronti diparagonandola a Moira Orfei: 'Tu però assomiglia ... UeD, Tina Cipollari ha scritto un libro: trama, prezzo e quando esce Pinuccia ancora interessata al cavaliere si scontra con Tina Cipollari Anche Pinuccia ha voluto fare i suoi auguri ad Alessandro e gli ha portato una torta di riso direttamente da Vigevano. La donna ...Tina Cipollari ironizza su un cavaliere: "Salutiamo Riccardo Fogli" E' andata in onda anche oggi una nuova puntata di Uomini e Donne. E proprio all'inizio ...