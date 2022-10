Sconti fino al 60% sull’elettronica | offerte su smart TV per tutte le tasche

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel giorno in cui Amazon ha attirato su di sé il grosso dell’attenzione dei cacciatori dionline grazie al secondo evento annuale riservato ai clienti Prime, le realtà concorrenti non sono rimaste a guardare: sul noto marketplace eBay è attiva una promozione che permette di ottenereal 60%e che chiama in causa anche una discreta selezione diTV che coprono varie fasce di prezzo. Prima di entrare nel merito di queste, vi ricordiamo che in questa sede verranno prese in esame unicamente quelle relative all’ambito TV, mentre per una selezione più ampia e variegata troverete un articolo dedicato su TuttoTech.net.eBayal 60%TV Per ...