Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone al GF VIP | ‘Mi diceva che era figlio di un boss’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022), quest’anno concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della vicenda che nel 2019 la mise sotto la luce dei riflettori, generando non poco clamore. Stiamo parlando del caso di, l’uomo del quale la donna si era innamorata. Ecco cosa ha risposto la showgirl alle domande del conduttore Alfonso Signorini. Leggi anche:al GF VIP: chi è, età, carriera,, oggi, foto, fidanzato, Instagram Cosa ha dettosul caso diLa donna ha spiegato che la prima volta che ha sentito parlare disi trovava in una situazione di fragilità psicologica in quanto era reduce dalla fine di una ...