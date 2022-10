Oggi è un altro giorno | Samuel Peron torna sulla lite con Selvaggia Lucarelli | “Scuse? Non ho fatto nulla Mai maltrattato una donna in vita mia”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il botta e risposta tra, durante la prima puntata di Ballando con le stelle, ha tenuto banco anche nel salotto diè unsu Rai 1. Ospite di Serena Bortone, il ballerino ha raccontato le sue motivazioni sull’“amore mio bello” pergradito dalla giurata, ma che per lui è semplicemente un intercalare che non voleva in nessun modo essere offensivo., davanti alla conduttrice del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, ha voluto puntualizzare su quanto accaduto con: “Lei aprendo il discorso con ‘ma che palle’ mi ha dato confidenza”. Questo, quindi, giustificherebbe il modo in cui abbia replicato all’esclamazione della giudice. ...

Immediato l'intervento dell'docente che, con coraggio e sangue freddo, senza lasciarsi prendere dal panico e forte di quanto appreso nel corso salvavita che lo scorso anno l'Ic Ederle aveva ...Per Descalzi " l'punto fondamentale e il Lng. La soluzione via tubo ha dei limiti, c'e' una saturazione, in questi mesi siamo riusciti a portare il Gnl, ma servono i rigassificatori, serve il ...È morta sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso contro il quale purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare. (ANSA) ...In un mercato che crolla il noleggio a lungo termine (Nlt) cresce. Negli 8 mesi le immatricolazioni totali sono a -18% e i privati a -22% rispetto al ...