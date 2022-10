Migranti | screening cardiologici gratuiti a Castel Volturno

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Al Polo sociale per(Caserta), gestito dal Consorzio Nco -Nuova Cooperazione Organizzata nell’area di Destra, sono partiti glinell’ambito del progetto ‘AgriCultura- Coltivare Diritti’, promosso da un partenariato di associazioni e coop con fondi Su.pr.eme. Italia e P.I.U. Su.Pr.Eme., finanziato dalla Commissione Europea (Direzione Generale Migrazione e Affari Interni). Finora sono state visitate 25 persone in un range di età che va dai 18 ai 40 anni. L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con Pineta Grande Hospital ed in particolare con il cardiologo Arturo Giordano, responsabile di emodinamica. “Ci siamo accorti – ha spiegato Giordano – che moltidi origine ...

