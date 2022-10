Mahsa Amini | la canzone di protesta a lei dedicata riceve oltre 90mila candidature per i Grammy Awards

Si tratta di 'Baraye', scritta dal musicista iraniano Shervin Hajipour in onore della 22enne morta dopo l'arresto della poliziaIl 5 ottobre davanti al consolato era apparsa l'opera The Cut in cui Marge Simpson tagliava i suoi iconici capelli per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiarepicchiata a ...Shervin Hajipur, Baraye: il testo e il significato della canzone di protesta in Iran per Mahsa Amini, possibile candidata ai prossimi Grammy. Raramente una canzone mediorientale riesce a conquistare l ...Ricorre oggi, 11 ottobre 2022 – il quarto anniversario della morte di Maria Zarba, vittima di femminicidio. L’Associazione “AdessoBasta”, in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale e con il ...