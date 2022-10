G20 | Lavrov non esclude “Un incontro fra Putin e Biden” | e rassicura sull’uso delle armi nucleari

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tenendo a rimarcare che “La Russia, ha aggiunto, accoglie sempre con favore qualsiasi proposta di colloquio finalizzato al raggiungimento della pace”, stamane, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Rossiya 1 Tv, allo stesso modo il ministro degli Esteri russo, Sergei(nella foto), in merito all’imminente G20, ha dichiarato di nonre un possibiletra il presidente russo e quello statunitense. Un fatto non da poco che, ‘se’ la diplomazia internazionale iniziasse a ‘cavalcare’ da subito, fungerebbe da volano a questo utilissimo confronto tr ai due leader.torna a rimarcare che “le forze armate russe possono ricorrere all’arma nucleare solo a scopo difensivo” Poi, ‘per l‘ennesima volta’, ondere circa il ricorso da parte della Russia alle ...

