È in programma un suo lancio in un razzo verso la Stazione Spaziale Internazionale

(Di martedì 11 ottobre 2022) È inutile negarlo. A Tom Cruise piacciono le sfide. E, a quanto pare, non è un grande fan di chi si tira indietro di fronte alle nuove esperienze che hanno la capacità di alzare la famosa asticella. Ora è arrivata l’ufficialità che molti suoi fan stavano aspettando da tempo: Tom Cruise girerà il suo prossimo film nello spazio. Altro che green screen: l’attore si sta preparando per essere il primo civile a compiere una passeggiata nello spazio all’esterno della. Tom Cruise fuori dal ristorante The Twenty Two, il 25 luglio 2022 a Londra. Credit: Ricky Vigil M/GC Images Leggi anche › L’amara scoperta di Flavia Vento: «Pensavo di parlare con Tom Cruise, ma era un truffatore» Il piano? «Portare un ...

la Repubblica

... ha segnato ilritorno alla televisione argentina unendosi come investigatrice per lo spettacolo che mira a scoprire, come accade anche nella versione italiana del, quali vip ci sono ...Conte era il garante di un contratto di governo che prometteva, con le parole delvice Di Maio, un "choc alla Trump: meno tasse alle imprese", anzi "la riforma fiscale di Trump andrebbe ... Paolo Conticini torna in tv, il suo nuovo programma è 'Una scatola al giorno' Trevor Noah lascerà il “The Daily Show” il prossimo anno. Anche James Corden, conduttore del “The Late Late Show” della CBS, lascerà il suo programma. La TBS ha cancellato “Full Frontal With Samantha ...Dopo le voci su una presunta rottura tra Andrea Nicole e Ciprian, è arrivata la conferma dell'ex tronista di U&D: 'Grazie a chi mi ha mandato affetto' ...