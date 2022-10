Calciomercato.com

Le parole di, presente all'Allianz Cloud di Milano per l'evento WEmbrace Sport ideato daVio e dalla sua associazione art4sportIn pedana i campioni si sono esibiti motivati daVio e sotto gli occhi della specialista del ... invece, ha visto in campo, tra gli altri, gli ex campioni brasiliani del Milan Serginho e... Dida: 'Bebe Vio, che evento! E devo pure fare gol' VIDEO Le parole dell'ex portiere brasiliano del Milan, Dida, presente all'Allianz Cloud di Milano per l'evento WEmbrace Sport ideato da Bebe Vio e dalla sua associazione art4sport: "Che evento! E devo pure ...All'Allianz Cloud di Milano è andata in scena la seconda edizione di WEmbrace Sport, evento sportivo benefico organizzato dalla schermitrice paralimpica Bebe Bio e da art4sport, associazione fondata d ...