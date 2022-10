Carburanti | tornano a salire i prezzi e a fine mese scade lo sconto sulle accise

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nei prossimi giorni - in attesa del nuovo decreto ministeriale di proroga del taglio delleanche a novembre - il rifornimento potrebbe costare ancora qualcosa in più.

Altro balzo deichea fare registrare un incremento costante dopo settimane di stabilizzazione dei prezzi. Il costo di benzina e diesel sale insieme alle quotazioni del greggio a seguito della ...a salire i prezzi dei. Anche in Sardegnaa volare i prezzi, soprattutto del gasolio. Dopo che le quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati venerdì ...Per millenni è stato il vento a spingere, gratuitamente, le navi in giro per il mondo. Poi c’è stata l’epoca delle navi a vapore. Perlopiù bruciavano carbone, una fonte di energia pericolosa, ingombra ...Nei prossimi giorni - in attesa del nuovo decreto ministeriale di proroga del taglio delle accise anche a novembre - il rifornimento potrebbe costare ancora qualcosa in più.