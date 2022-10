(Di martedì 11 ottobre 2022) La popstar ha raccontato su Instagram di aver festeggiato fino alle 4 del mattino con le sue amiche, per poi venire colpita da Lynne al suo ritorno: "Non me lo dimenticherò mai dal tanto che è stato forte". L'articolo proviene da DireDonna.

Dire

Celebri sono stati i baci conSpears, Nicky Minaj e Christina Aguilera, li ricordate Ed uno degli ultimi, il più recente dinanzi la telecamera con Tokisha Popola in un video clip pubblicato ...La collezione include i ritratti giocosi di varie celebrità tra cuiSpears, Leonardo DiCaprio e David Hockney. Una citazione particolare la meritano Rebirth of Venus (2009), un'... Britney Spears dà scandalo su Instagram: le foto del nudo integrale Britney Spears ha raccontato di essere stata schiaffeggiata dalla madre dopo aver passato tutta la notte con Paris Hilton e Lindsay Lohan.Britney Spears ringrazia Elton John per la fiducia riposta nel duetto in Hold me closer, nella giornata mondiale della salute mentale: il messaggio é virale, le reazioni dei fan ...