Shanti De Corte | 23 anni | ha scelto l’eutanasia per “Sofferenza psichiatrica insopportabile”

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Deaveva 23e viveva in Belgio. La ragazza hadi mettere fine alla sua vita il 7 maggio 2022 ricorrendo alperché non riusciva più a sopportare il peso del dolore psicologico che la opprimeva da 6: per due volte aveva anche tentato il suicidio.Deera tra i sopravvissuti dell’attentato all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, il 22 marzo 2016, nel quale i terroristi dell’Isis fecero esplodere due bombe e uccisero 16 persone, più i due attentatori. Deera rimasta illesa, nonostante un ordigno le fosse esploso proprio vicino, ma il dolore e lo shock di quel giorno le sono rimasti dentro: una parte di De, quel giorno, è morta insieme a tanti dei suoi amici che ...

Lo scorso 7 maggio Shanti De, una ragazza fiamminga di 23 anni, è morta per eutanasia circondata dai genitori che hanno assecondato la sua scelta. Nel 2020 Shanti De Corte Latta tentò il suicidio, ma si salvò. Sono trascorsi due anni, e la ragazza ha trovato una via legale, attraverso una richiesta formale al sistema sanitario, perché alla sua vita fosse ...