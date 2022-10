Sessantenne conosce una donna in una chat hot ma sbaglia appartamento e arriva il 112

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPolla (Sa) – Era partito dalla città di Potenza alla volta del Vallo di Diano per incontrare una giovaneche aveva conosciuto in unahot ma si è presentato nell’to dove i condomini, che lo hanno scambiato per un ladro, hanno chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno identificato. È finita così, con l’identificazione da parte dei carabinieri, quella che doveva essere una serata di passione per un uomo di 60 anni. L’episodio è accaduto in una palazzina sita nel comune di Polla, nel Vallo di Diano. Protagonista dell’avvenimento, suo malgrado, un 60enne, residente nella città di Potenza, nella vicina Basilicata. L’uomo, qualche giorno fa, su unadi incontri online, aveva conosciuto una giovanee nel ...