Maradona jr | Il top player del Napoli? Spalletti Papà sarebbe orgolglioso di questa squadra

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Ilè unaforte che impone il suo gioco e il suo ritmo dopo aver perso tanti giocatori importanti in estate. E sta giocando meglio rispetto all’anno scorso. Sì,può arrivare fino in fondo.stato orgoglioso di questi ragazzi e di come gioca”. Lo ha detto Diego ArmandoJr, figlio del Pibe de Oro, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d’Onore del Coni. ”Battere in quel modo il Liverpool e poi l’Ajax è qualcosa di incredibile -ha aggiunto-. Il vero topdiè Luciano, un allenatore che riesce sempre a entrare nella testa dei ...