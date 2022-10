Il Milan riscopre Gabbia | da partente a risorsa | con il Chelsea tocca ancora a lui

Calciomercato.com

Un nuovo inizio, anche per lui, in unche sitrasformista per restare in alto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ...Commenta per primo Il ct del Belgio, Roberto Martinez sul recupero della stellina del Rennes, Doku , seguita da Massara e Maldini in chiavesul mercato. Belgio: Martinez 'riscopre' Doku, seguito dal Milan VIDEO Un nuovo inizio. C'è molto di Stefano Pioli e della sua capacità di adattarsi alle situazioni - soprattutto quelle emergenziali - per immaginare e architettare delle nuove soluzioni nell'ennesima reaz ...Il Milan prova a ripartire dopo la disfatta di Londra e guarda al mercato: hanno già deciso, è lui il rinforzo ideale per la Champions Il Milan si riscopre fragile. Falcidiata dagli… Leggi ...