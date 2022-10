7giorni

La tragedia si è consumata verso le 18, presso ildel Metrmare. Sul posto sono accorsi i ... frane e piene: allerta in Emilia Romagna Cattolica eGiovanni al setaccio, raffica di denunce ...... via di Val Lamona, vicolo della Seta, chiasso diBiagio) da via Calimala - via Lamberti - via ... del tratto di via dell'Antella in cui è collocato ildel bus e di via Simone degli ... Capolinea di San Donato: un flash mob di Fratelli d'Italia per chiedere più sicurezza e lotta al degrado Inoltre è stata organizzata una raccolta firme presso il quartiere San Martino dove spesso stazionano camper di nomadi. Presente anche il Consigliere Regionale Franco Lucente ...Pedibus a ritmo di musica: stamattina i bambini della scuola primaria di San Lazzaro, la dirigente scolastica del 2° circolo Giovanna Solari e gli ...