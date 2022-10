Autostazione | partito il primo bus Festa | “È un sogno che si realizza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – ”Stamattina con la partenza della prima corsa alle 6,35 è entrata in funzione l’AIR di Avellino.Un grande traguardo per una nuova mobilità cittadina, efficiente e ben strutturata, che migliorerà il flusso del traffico urbano”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca. “Prima corsa all’di Avellino, un giorno importantissimo per la mobilità in città. Un terminal moderno che contribuirà senza dubbio ad uno nuovo sviluppo del capoluogo. È la conferma di una Regione che ha creduto in un’azienda, AIR Campania dandole centralità sul terreno del trasporto pubblico locale. È la conferma di un management efficente. È la risposta ai campioni olimpici della polemica, agli odiatori seriali”. Così il consigliere regionale, Maurizio Petracca. Dall’...