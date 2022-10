Antonella ed Edoardo | rapporto a rischio al GF Vip? In arrivo due bombe inattese

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In questi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande FratelloFiordelisi edDonnamaria stanno legando molto. I due nutrono una reciproca attrazione, che potrebbe, con il tempo, trasformarsi anche in qualcosa di diverso. Ad ogni modo, il loropotrebbe essere a. Presto, infatti, nella casa potrebbero arrivare due “minacce”. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Ecco chi potrebbe minacciare iltraedIlnato traFiordelisi edDonnamaria all’interno della casa del GFsembra stia lentamente decollando. Anche se la ragazza ha chiarito di non volersi scambiare effusioni in ...