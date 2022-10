Se lo vedi in casa chiedi subito aiuto | è pericolosissimo | non toccarlo!

Leggi su curiosauro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Attenzione a dove metti i piedi: c’è un insetto che potrebbe essere letale. Scopriamo insieme di cosa si tratta. É ufficiale, il ragno violino è arrivato in Italia ed è stato avvistato già in alcune zone del Nord Italia. Ma come facciamo a riconoscerlo da tutte le altre tipologie di ragno e soprattutto, come dovremmo comportarci se veniamo morsi? Foto da CanvaNegli ultimi anni bisogna ammettere che è aumentato il numero di morsi di questo famigerato aracnide, solitamente lungo circa 1,3 cm e presenta un segno scuro a forma di violino sulla testa e sulla parte centrale (da qui il suo nome). Si trova soprattutto nel centro-sud degli Stati Uniti e vive in aree calde e secche, spesso tra legni e rocce. Il ragno violino I morsi del ragno violino non sempre fanno male. Infatti, è possibile che non ci si accorga di essere stati morsi fino alla comparsa di alcuni ...