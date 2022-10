Scadenze fiscali ottobre 2022 | tutte le date da ricordare

Leggi su 2anews

(Di domenica 9 ottobre 2022) A partire da domani, comincerà un mese pieno di importanti, in particolar modo per le partite Iva.è un mese pieno di importanti, in particolar modo per le partite Iva. Il primo appuntamento cade il 10, con il termine ultimo per il versamento dei contributi per colf e badanti.