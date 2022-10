Salernitana | vittoria all’ultimo respiro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il derby delle panchine traballanti finisce con lasul filo di lana (2-1) per lache salva sicuramente Davide Nicola e mette a rischio il futuro di Cioffi sulla panchina del Verona. Il momento decisivo della match al 48? della ripresa: con le squadre sull’1-1, Botheim riceve il pallone appena dentro l’area di rigore e lo tocca per favorire Dia che conclude di sinistro e manda la sfera a insaccarsi alle spalle di Montipo’. E’ laper lache fa esplodere di gioia, oltre che i tifosi dell’Arechi, anche la panchina granata. Nasce una parapiglia con calciatori e staff del Verona che porta all’espulsione di Radovanovic e Ceccherini (quest’ultimo era in panchina, perche’ sostituito nel finale) e fa raddoppiare il recupero dai 5? gia’ concessi a ben 10?. La partita, pero’, finisce senza ...

