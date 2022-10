Ridicolo | inaccettabile | Binotto sbrocca contro Red Bull e Formula 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Max Verstappen campione del mondo per la seconda volta consecutiva sulla Red: meritato, meritatissimo. L'olandese è un campione di razza, uno che può scrivere la storia della1 ancor più di quanto la abbia già scritta. Il titolo arriva in Giappone, a Suzuka, al termine di una gara pazza, fermata a lungo per la pioggia. Il titolo arriva per la penalità -versa - comminata a tempo record a Charles Leclerc, che scivola dalla seconda alla terza piazza, dietro a Sergio Perez, in virtù dei 5 secondi da scontare per aver tagliato l'ultima chicane. E soprattutto arriva per la decisione della Fia di assegnare punteggio pieno alla gara anche se, a termini di regolamento, il punteggio avrebbe dovuto essere dimezzato. Intendiamoci, Verstappen avrebbe stravinto ugualmente il mondiale, ma probabilmente, a termini di regolamento, ...