MOVIOLA – Roma-Lecce | Hjulmand espulso col Var | fallo duro su Belotti

(Di domenica 9 ottobre 2022)Mortenin. Il capitano dei salentini entra in modo non cattivo ma moltosuin uno scontro a centrocampo, gamba alta che non può certo passare inosservata dalle parti del Var, dopo che Prontera invece si era perso la pericolosità del contatto e non aveva nemmeno estratto il giallo. La review sulla scivolata dei due giocatori porta l’arbitro a espellere il centrocampista degli ospiti, forse un rosso eccessivo perché il giallo sembrava più corretto vista la dinamica. Tanti dubbi e farà discutere l’espulsione. SportFace.

