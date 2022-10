Governo | Letta fa appello ai 5 Stelle | ' Fare opposizione insieme'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Quanto al suo futuro personale esclude un ritorno in Francia: 'Leggo di tante ironie da FdI e Lega, ma 'io sarò impegnato in Parlamento con tutta la determinazione possibile'.

Cinque milioni di italiani ci hanno dato il mandato un'opposizione alpiù di destra che l'Italia ha mai avuto', ha detto. Il primo gesto della Meloni in politica estera 'è stato ..."Dobbiamo essere pronti a fare la prima opposizione a questo, sia in Parlamento sia nel Paese, in piazza quando necessario", esorta. Il quale già inizia ad attaccare frontalmente la ..."Dobbiamo essere pronti a fare la prima opposizione a questo governo, sia in Parlamento sia nel Paese, in piazza quando necessario", esorta Letta. Il quale già inizia ad attaccare frontalmente la ...''Avremo il governo più di destra della storia italiana che non durerà cinque anni, noi stavolta chiederemo che si vada al voto subito'', ha detto Enrico Letta.