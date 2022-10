Gol in sospetto fuorigioco e scoppia la rissa a Qualiano | in due denunciati

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gol inscatena le proteste della squadra ospite, gli animi si scaldano e devono intervenire i carabinieri per riportare l’ordine, denunciando due persone. E’ successo nello stadio Santo Stefano di(Na), gremito per la partita Sport Village-Borbonia felix valida per la seconda giornata del campionato regionale di calcio di seconda categoria. La prima mezz’ora di gioco è appena trascorsa quando si gonfia la rete dell’1 a 0 per la squadra di casa. Il gol è in presuntoma l’arbitro convalida. Il pubblico ospite fischia, il dirigente e il portiere della squadra in trasferta non ci stanno e si scagliano contro l’arbitro. Volano insulti, minacce, mentre sugli spalti la situazione rischia di degenerare. Intervengono i carabinieri della locale stazione, ...

... portato in ospedale per untrauma cranico. Ma a 20' dalla fine il tecnico del Borussia ... poi era lui stesso a realizzare, nel recupero e con un colpo di testa, ildel pari. Bayern ...