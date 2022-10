F1 | quando la prossima gara? GP Usa 2022 | programma | orari | tv | streaming 21-23 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022) La Formula 1 saluta l’Estremo Oriente e si prende una settimana di pausa prima di tornare in azione dall’altra parte dell’orbe terracqueo. Difatti il Circus si appresta a trasferirsi nelle Americhe, dove andranno in scena ben tre tappe consecutive. Il trittico del “Nuovo mondo” sarà aperto dal Gran Premio degli Stati Uniti,to nel weekend dal 21 al 23. A differenza di altri contesti Stars&Stripes, leggasi il neonato GP di Miami e il (ri)nascituro GP di Las Vegas, Austin vanta già una serie di precedenti. Anzi, si può tranquillamente affermare che l’autodromo texano abbia rappresentato il salvagente della F1 negli States. La costruzione del moderno impianto, durata dal dicembre 2010 al giugno 2012, ha fornito alla massima categoria automobilistica un luogo dove correre in pianta stabile, senza ricorrere ad anonimi tracciati ...

OA Sport

iniziano le Offerte esclusive Prime, guardate se sono in offerta tenendo presenti i nostri ...in cui poi li troviate a un prezzo vantaggioso potreste togliervi il pensiero durante la...... mettendo in mostra un rugby bello ed efficace, che manda fuori giri le avversarie ancheun ... Domenica, al Waitakere Stadium di Auckland, secondo turno della fase a gironi contro il ... Italia-Cina volley femminile, quando la prossima partita: programma, orario, tv, streaming Un nuovo abbassamento del prezzo del gas lascia ben sperare per le bollette dei prossimi mesi. Ecco quando potremmo registrare un importo minore nella ricevuta a fine mese, ...“Quanto è necessario I finanziamenti dovrebbero essere tutti ... a condizione che l’UE paghi interamente i 9 miliardi di euro. Ma i piani per il prossimo anno sono “vaghi”, ha aggiunto. Il mese ...