Ema Stokholma | Ballando 8 ottobre 2022 video e gallery

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella prima puntata dicon le Stelledi stasera, 8, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla conduttrice radiofonica Emae dal ballerino Angelo Madonia. La coppia ha ballato una Salsa sulle note del brano Vivir la vida di Marc Anthony. Ema: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Brava Ema, nonostante la difficoltà di ballare la salsa con delle gambe così lunghe. Un ottimo esordio! Il voto totale della coppia è stato di 34 punti. A voi ildell’esibizione di Emae Angela ...

Ad esibirsi saranno: Iva Zanicchi " Samuel Peron; Paola Barale " Roly Maden; Marta Flavi " Simone Arena; Luisella Costamagna " Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi " Simone Casula; Roly Maden Marta Flavi e Simone Arena Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Giampiero Mughini e Veera Kinnunen Rosanna Banfi e Simone Casula Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Quali sono le coppie in gara Ecco l'elenco completo: Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina Gabriel Garko-Giada Lini Giampiero Mughini-Veera Kinnunen Alex Di Giorgio-Moreno Porcu Ema Stokholma-Angelo