Ballando con le Stelle | Giampiero Mughini attacca la giuria | ‘Mi offendono | li prendo a calci in cu…’

(Di domenica 9 ottobre 2022)con le2022 è tornato in onda con una puntata davvero piena zeppa di colpi di scena e momenti inattesi: dalle ingiurie ingiustificabili di Iva Zanicchi, passando alle esibizioni sorprendenti di Luisella Costamagna ed Enrico Montesano, arrivando poi alla storia a tinte rainbow di Alex Di Giorgio e alle immancabili uscite stonate di Rossella Erra. Nel corso di questo esordio c’è stato tempo persino di vedere un concorrente scaldarsi talmente tanto dalla rabbia da vederlo esordire addirittura con delle minacce di percosse… Artefice di questo spiacevole momento è stato. Lo scrittore ha dato in escandescenza subito dopo aver assistito alla votazione dei giudici: Ivan Zazzaroni è stato il più clemente dei tutti e gli ha dato un 6, meno di manica larga sono stati Fabio Canino e Carolyn Smith ...

Ha preso il viale stelle 2022 , un'edizione ricca di personaggi strepitosi e di tante sorprese per il pubblico: la prima è quella che Milly Carlucci ha voluto riservare a tutti noi, accogliendo in pista ...Giampiero Mughini, infanzia difficile tra problemi economici ed un rapporto complicato col padre Giampiero Mughini racconta la sua infanzia difficile ale Stelle 2022 . Il noto opinionista a cuore aperto sul suo passato, riavvolge il nastro dei ricordi, talvolta dolorosi . 'La mia era una famiglia di borghesia, che si stava nettamente ...Iva Zanicchi insulta in maniera grave Selvaggia Lucarelli dopo un voto basso ricevuto a Ballando con le Stelle ...Iva Zanicchi a 82 anni danza con il maestro Samuel Peron sulle note di "Finché non mi seppelliscono" di Blanco e fa impazzire ...