Sassuolo - Inter 1 - 2 | tabellino | statistiche e marcatori

(Di sabato 8 ottobre 2022) REGGIO EMILIA - La doppietta di Edin Dzeko regala all'tre punti importantissimi per rilanciarsi in classifica dopo due ko di fila. Al Mapei Stadium Città del Tricolore, i nerazzurri di Simone ...

...di Edin Dzeko regala all'tre punti importantissimi per rilanciarsi in classifica dopo due ko di fila. Al Mapei Stadium Città del Tricolore, i nerazzurri di Simone Inzaghi piegano il...IL TABELLINO1 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 44' p.t. Dzeko (I), 14' s.t. Frattesi (S), 29' s.t. Dzeko (I) Assist: 44' p.t. Dumfries (I), 14' s.t. Rogerio (S), 29' s.t. ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 OTT - Doppio Dzeko e l'Inter funziona anche in campionato: la doppietta del bosniaco, che fa 101 gol in serie A, regala ai nerazzurri un 2-1 sofferto ma importante per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...